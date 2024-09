Team Soudal Montemurlo in vetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il due volte campione del mondo, il colombiano Leonardo Paez ancora grande protagonista sulle Dolomiti di Lienz: il biker delsi è affermato per il quarto anno consecutivo in quella che viene definita la competizione a squadre più dura del mondo, la Red Bull Dolomitenmann. "Il nostroera forte – ha detto Paez - ancora di più dell’anno scorso, sapevo che avremmo lottato nuovamente per la vittoria assoluta. Sono contento che le cose siano andate bene e sono piuttosto soddisfatto della mia condizione e del lavoro fatto in altura. Oggi non ho voluto rischiare, in salita sono andato forte, ma nel tratto in discesa mi sono preoccupato di gestire bene la gara". Nella Mythos – Primiero Dolomiti le atlete dellahanno avuto una giornata difficile pur battendosi a fondo, e hanno concluso nel gruppo delle inseguitrici.