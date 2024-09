Spaghetti alla Don Alfonso | la tradizione semplice della costiera sorrentina

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco la ricetta degli iconiciDon, un piatto che incarna lacucina del ristorante Don1890, situato a Sant’Agata sui Due Golfi. Questo piatto, simbolosemplicità e genuinità dei sapori campani, si basa su ingredienti freschi e biologici, coltivati direttamente nelle terrefamiglia Iaccarino.Ingredienti (per 4 persone)- 4 spicchi d’aglio- 60 g di olio extravergine di oliva- 600 g di pomodorini vesuviani- Sale q.b.- Basilico fresco q.b.- 320 g di Procedimento1. Preparazione del sugo- In una pa, soffriggete gli spicchi d'aglio nell'olio extravergine d'oliva fino a quando non saranno dorati, quindi rimuoveteli.- Aggiungete i pomodorini vesuviani tagliati in quarti e cuocete a fiamma alta per circa 2 minuti.2. Cottura del sugo- Abbassate il fuoco a media intensità e continuate la cottura per altri 14-15 minuti.