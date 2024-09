Soragna biancorosso mancato | Provai per Reggio non mi presero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) In campo era un’ala dal tiro mortifero e con una qualità di passatore ben sopra la media, forse sottovalutata per troppo tempo. Adesso che invece ha appeso le scarpe al chiodo Matteoesprime le proprie capacità in veste di commentatore-opinionista a Sky, dove la sua voce offre sempre spunti di riflessione brillanti e non banali, ma senza appesantire troppo la narrazione. Insomma, un interprete praticamente perfetto del ruolo, ‘legato’ alla Pallacanestro Reggiana da un episodio a dir poco singolare., sono passati 20 anni esatti dall’argento olimpico che effetto le fa? "Trovarsi con questi ragazzi è un piacere immenso e ritornare indietro per rievocare quei momenti è sempre uno spettacolo, Ti torna proprio in mente quello che hai vissuto, quello che hai provato È pura bellezza".