Sinner | esibizione milionaria in ottobre a Riyadh insieme a Djokovic

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Arabia Saudita prova a sfondare anche nel tennis a suon di quattrini. Nella capitaledal 16 al 19andrà in scena il Six Kings Slam, un torneo di, non ufficiale e quindi non inserito nel calendario dell’Atp, che vanta il montepremi più alto nella storia dello sport con la racchetta. Al via ci sarà anche il numero uno del mondo Jannik, che farà tappa in Arabia Saudita fra il Masters 1000 di Shanghai e l’Atp 500 di Vienna.a lui dovrebbero partecipare anche altri 5 big mondiali, ovvero Novak, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, anche se quest’ultimo ha annunciato proprio ieri il suo forfait per la Laver Cup. Ai partecipanti andranno, solo per la presenza, 1.5 milioni di euro a testa.