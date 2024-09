Sarò str*** io ma non può viaggiare? | dopo Affari Tuoi esplode la polemica su Valentina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Adè la serata di. Nello studio di Stefano De Martino, nella puntata andata in onda questa sera, venerdì 13 settembre, accade di tutto. La concorrente nel corso del suo percorso verso i 300.000 euro sbaglia praticamente tutto. E lo fa facendo fuori praticamente tutti i pacchi rossi. Al punto che alla fine del gioco si ritrova con ben 4 pacchi blu e uno solo rosso. In extremis arriva l'offerta del dottore che quando da un lato c'è un pacco da 10.000 e uno da 50 euro, offre al'opportunità di cambiare il pacco. La concorrente, accompagnata dal papà, molla il pacco numero 19 per abbracciare il numero 9. E questo scambio porta fortuna: la concorrente si porta a casa ben 10.000 euro. Il tutto evitando di andare alla Regione Fortunata. Mala puntata sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio: "C'è un limite anche alla “perfidia”.