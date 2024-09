Proteste a piazza Redi | Vanno multati i padroni dei cani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "I porticati di via Galilei sono sempre più utilizzati come ‘gabinetti per’. Siamo stanchi di questa situazione. Chiediamo al Comune di intervenire". A parlare è Ilaria, residente in uno dei palazzi che si affaccia sulla via, in zonae che si fa anche portavoce di tanti condomini che come lei hanno perso la pazienza per una situazione che si protrae ormai da troppo tempo. "Io abito da pochi mesi in quella via – dice Ilaria – ma purtroppo ho subito riscontrato il problema dei porticati, dove ogni giorno ci troviamo a dover fare uno slalom per camminare poiché appena fuori il portone troviamo ‘sorprese’ non proprio gradite".