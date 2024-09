Perseguita l’ex anche davanti la scuola dei figli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutova la exlafrequentata daiil 47enne del quartiere Chiaia di Napoli arrestato dai Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli. L’uomo è accusato di atti persecutori ai danni della moglie dalla quale si è recentemente separato. Non accettando la decisione di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe iniziato are la sua ex. Seguendola in ogni spostamento, minacciandolaaipiccoli. La situazione è degenerata in mattinata, quando la donna ha accompagnato i bambini ae si è ritrovatamaritoall’istituto. Il 47enne ha iniziato a insultarla, a minacciarla di morte. La donna, poco prima che l’uomo si allontanasse, ha avuto la prontezza di fotografarlo e si è rivolta ai Carabinieri.