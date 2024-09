Papa | Trump o Harris?Sono contro la vita

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 20.35Francesco è tornato a Roma dal suo viaggio in Asia e Oceania. Durante il volo a una giornalista che gli ha chiesto un consiglio agli elettori cattolici Usa su quale candidato preferire ha risposto:ambedue sonola, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini(ndr aborto) Nel corso del colloquio con i cronisti ha anche detto che vorrebbe andar in Cina dicendosi soddisfatto dei dialoghi in corso, che gli piacerebbe andare in Argentina "ma non è ancora deciso".Non sarà a Parigi l'8/12 per Notre Dame.