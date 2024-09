Ospedale Grassi di Ostia più sicurezza agli operatori | Regione al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “I recenti, gravi episodi di violenza ai danni del personale sanitario in tutta Italia hanno evidenziato ovunque l’urgenza di garantirea medici eche ogni giorno sono in prima linea per assicurare cure e assistenza. All’Giovan Battistadiho portato la vicinanza di Forza Italia Roma e ho assicurato al Direttore Generale dell’Asl 3 Francesca Milito, al Direttore del DEA Giulio Maria Ricciuto e al funzionario responsabile dell’anticrimine del Commissariato Lido Fabrizio Petrucci il massimo sostegno del partito ad ogni livello per restituire serenità a camici bianchi e professionisti.