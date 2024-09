Non può essere vero Temptation Island pubblico impazzito per il video di Filippo Bisciglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’attesa è finita: la seconda edizione di2024 è iniziata. Martedì 10 settembreè tornato in onda su Canale 5 con nuove coppie, nuove storie e nuovi tentatori e tentatrici dopo aver festeggiato il successo della classica stagione estiva. Ma anche questa non ha deluso le aspettative in fatto di ascolti, anzi. La prima puntata del docu-reality è stato seguita da 3.362.000 telespettatori, con il 23,9% di share. Un altro traguardo pazzesco per il team di Maria De Filippi, che si è quindi aggiudicata la gara degli ascolti della serata. Il diretto concorrente di, ossia a la serie con Michele Riondino e Miriam Leone è stata infatti seguita da 2.548.000 spettatori, con il 15,2% di share. Usciti i numeri,ha festeggiato sui social il successo della prima puntata di questa nuova edizione. Leggi anche: “Finita malissimo”.