Mutui e prestiti cosa cambia dopo taglio tassi

ieri è arrivata la tanto attesa sforbiciata della Bce di 25 punti base. Una scelta che avrà ripercussioni sia su chi ha un mutuo che un prestito. Le famiglie indebitate, in Italia, sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale. Di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l'acquisto di una casa. "Gli interessi suialle famiglie e suialle imprese caleranno ancora nei prossimi mesi, così diventerà più facile comprare casa e fare investimenti" dichiara il segretario generale della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), Lando Maria Sileoni. "Va comunque ricordato che, già da dicembre scorso, le banche hanno iniziato a ridurre ialla clientela". Di qui, vantaggi giù significativi per le famiglie, sia per comprare casa che automobili o elettrodomestici.