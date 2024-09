MotoGP | Luca Marini un anno fin qui orribile con Honda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un momentaccio perche si è ritrovato in sella a unapoco competitiva e affetta da diversi mali. Un sogno fin qui infranto, il suo, che aveva abbandonato il nido sicuro della VR46 Racing Team per approdare tra le braccia di un team ufficiale che nei suoi pensieri poteva garantirgli qualcosa in più. Una scommessa per adesso persa visionando la realtà attuale della: l’azzurro ha infatti totalizzato un solo, misero, punto. Sembrano lontanissimi i fasti della passata annata. Le parole di unsconsolato: “, il pacchetto della moto è peggiore rispetto allo scorso” (Credit foto – Motorsport.com)“Rispetto a quando ho debuttato nel mondiale, sono cambiato moltissimo, in tutto: in meglio, direi. Sono cambiato più come persona che come pilota. Come pilota sono sicuramente più forte e più veloce, riesco a capire meglio cosa accade nella moto.