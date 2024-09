Monza-Inter rebus centrocampo | 2 big ‘a rischio’! Inzaghi ruota – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tra due giorni, sfida valida per la quarta giornata di campionato. Simonepensa alle sue prime rotazioni e due big a“rischiano” la panchina. TURNOVER – Antivigilia di, partita valida per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri domenica sera alle 20.45 sfideranno l’undici di Alessandro Nesta, che ha raccolto appena due punti durante le prime tre uscite stagionali. La Beneamata, invece, chiude il campionato con sette punti, insieme a Juventus, Torino e Udinese. Per i nerazzurri ci saranno un bel tour de force, perché dopo aver incontrato il, dovranno vedersela contro Manchester City in Champions League e Milan nuovamente in campionato. Dunque, al Brianteo, perpuò arrivare l’occasione propizia per avviare il suo turnover scientifico: occhio ai cambi a