Milan-Venezia Fonseca | Grande dichiarazione d’amore dai tifosi ora responsabilità a noi

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Dopo queste prime partite, avere 70mila spettatori a San Siro è unadeie unaper noi di continuare a crescere per renderli orgogliosi”. Così il tecnico del, Paulo, alla vigilia della sfida di campionato contro il. “Sono fiducioso, come sempre: è importante vincere e poi pensare a Liverpool e derby – ha aggiunto il mister portoghese in conferenza stampa – Ma dobbiamo restare focalizzati sulla gara di domani. Hernandez e Leao? Non so se domani saranno titolari, ma posso dire che sono tornati dalla Nazionale con entusiasmo e lavorano come sempre. Io sotto esame? Lo sono sempre, come tutti gli allenatori. L’importante è restare concentrato sul mio lavoro”, ha concluso.