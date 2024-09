Milan e Inter dicono no alla ristrutturazione di San Siro | ma c’è una nuova idea  Il progetto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ terminato l’incontro per quanto riguarda la situazione dello stadio:hanno detto nodi SanSannon sarà ristrutturato e di conseguenzaavranno unacasa per ospitare le partite casalinghe. E’ questo lo scenario che si evince dopo che l’incontro tra i club e il sindaco Sala è terminato. Le due squadre meneghine, infatti, hanno rigettato la proposta del primo cittadinoese, che ha esordito così all’uscita dsede dove si è tenuto il vertice: “Noto che anche con laproprietà dell’l’accordo e l’unità di intenti delle squadre è molto forte. Ed è una cosa positiva in sé“. C’è, quindi, la volontà di realizzare uno stadio insieme sempre nella zona di San. Il sindaco Sala ha, poi, confermato che le squadre non resteranno al Meazza e l’ipotesi di ristrutturare l’impianto resta, quindi, tale.