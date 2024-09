Melania Trump è sparita c' entra Laura Loorner? Occhio Donald

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Che fine ha fatto? E' la domanda che in queste ore si stanno ponendo in tanti. E il quesito sorge spontaneo dato cheè stato visto scendere dalForce One con una sostenitrice al suo fianco prima del dibattito presidenziale in prima serata contro Kamala Harris . Al suo fianco, infatti, c'era la cospirazionista conservatrice e presenza fissa del suo entourage MAGA,Loomer. La donna era balzata sulle pagine di giornale in quanto si era dichiaratamente "orgogliosa islamofoba". Ma la donna non era la sola a far compagnia a. Tra coloro che sono scesi dal jet dic'erano anche l'ex rappresentante democratica Tulsi Gabbard, il rappresentante della Florida Matt Gaetz, il figlio Eric, la nuora e co-presidente del RNC Larae il suo avvocato Alina Habba. Dinessuna traccia.