(Di venerdì 13 settembre 2024) “Comincia presto e spero che finisca presto. Un gruppo indipendente giudicherà il caso, non vedo l’ora di conoscere la decisione. Sono contento che comincia lunedì. So che ci saranno rumours, so cosa si aspetta la gente, dopo quello che abbiamo letto negli anni, ma ognuno è innocente, quindi vedremo”. Così Pepin conferenza ha commentato la notizia del via alallunedì, in relazione alle ben 115 infrazioni riscontrate tra il 2019 e il 2018, dalla falsificazione di bilanci alla mancata denuncia di finanziamenti indebiti. Ci si aspetta un verdetto pero 2025, con i Citizens che, nel caso in cui venissero giudicati colpevoli in relazione alle accuse più gravi, potrebbero subire una penalizzazione abbastanza grave da causarne la retrocessione, se non l’esclusione diretta dalla Premier League.