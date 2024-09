L’incredibile Hulk | Tim Blake Nelson ammette di avere il cuore spezzato per il mancato sequel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024): Timdiil “” per ilTimtornerà finalmente a vestire i panni del Leader in Captain America: Brave New World, più di quindici anni dopo aver interpretato la parte ne. Il film fu il secondo progetto del MCU ma dato il suo modesto incasso i Marvel Studios non sono più tornati sul personaggio per un’altra uscita da solista, e tutte le anticipazioni sul futuro del ruolo disembravano destinate a non realizzarsi. Questo è stato un peccato per l’attore, che ha detto di aver avuto ilall’epoca, ma che con il senno di poi (e con la possibilità di continuare il ruolo in un Marvel Cinematic Universe radicalmente diverso), è contento che sia andata come è andata.