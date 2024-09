Le nuove ipocondrie la teoria della tegola e la paura di tutto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Essendo cresciuta al grido di “Non sudare, ché si muore”, pensavo che sarebbe bastato ignorare la questione con i miei figli, e non svenire ogni volta che arrivavano da me sanguinando per un ginocchio sbucciato o con un bernoccolo sulla fronte. Non urlare fra i singhiozzi: chi è stato, dimmi chi è stato (come faceva sempre la madre di un’amica di mia figlia, sottintendendo che doveva essere stata per forza mia figlia a ridurre la sua in fin di vita con quel gomito dolorante). Pensavo che sarebbe bastato sdrammatizzare i piccoli malanni per evitarne di grandi. Quindi ho sempre finto di non preoccuparmi per la febbre a 40, per la tonsillite, per la clavicola fratturata, per la testa sbattuta contro un cancello di ferro, per le notti passate a vomitare. Preferisco tormentarmi da sola, o tormentare qualcun altro con motivi pretestuosi, piuttosto che affibbiare loro i miei tormenti.