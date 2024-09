Lazio Gigot | Convinto fin da subito dalla Lazio la seguo già da tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma 12 settembre 2024 - Giornata di presentazioni quella di ieri in casadopo Boulaye Dia infatti è stata la volta del difensore francese Samuel, arrivato dall'Olympique di Marisglia, a farsi conoscere alla stampa e per estensione ai tifosi biancocelesti. Il giocatore è arrivato con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: 500 mila euro di spesa per il prestito e la stessa cifra fissata per il riscatto, a cui però vanno aggiunti fino a 3 milioni di eventuali bonus. Per l'esperto giocatore francese invece contratto triennale con scadenza nel 2027. Ecco parole del difensore centrale in questa sua prima conferenza stampa da laziale.