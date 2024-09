Il sindaco di Ivrea rischia di venire sbranato da due pitbull | Ho chiesto aiuto ma nessuno mi ha sentito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildi, Matteo Chiantore hato dida due. La notizia è stata data dallo stesso primo cittadino, eletto col Partito democratico, che ha riferito che l’aggressione è avvenuta mentre correva nei boschi di Bienca, una frazione di Chiaverano, nel Torinese. Grande appassionato di sport, Chiantore si stava allenando per la corsa-Mombarone del 22 settembre prossimo, quando si è ritrovato improvvisamente attaccato dai cani, uno dei quali lo ha azzannato al polpaccio sinistro. La pronta reazione delè servita ad allontanare i due molossi. In quel momento, nella zona boschiva, non stava passando, quindi il primo cittadino si è trovato da solo ad affrontare i, probabilmente scappati da un cascinale nelle vicinanze.