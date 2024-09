Il ritorno di Tadej Pogacar al GP di Montreal | primo test in vista di un Mondiale che somiglia ad una Liegi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una stagione già leggendaria per. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha scritto la sua personale pagina di storia diventando l’ottavo uomo a firmare la doppietta Giro-Tour, entrando in una ristrettissima cerchia di campioni dal nome di Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain e Marco Pantani. Ma c’è ancora qualcosa a ispirarlo: il colpaccio. Il percorso di Zurigo del prossimo 29 settembre è difatti assai vicino ad una classica, con 280 chilometri da percorrere ed un dislivello complessivo di 4500 metri distribuito su un circuito di 27 chilometri da ripetere per sette volte. E dunque, come prepararsi al meglio? Con due gare che cino fortemente come il Gran Premio del Quebec e quello di. In entrambi i casi non c’è un metro di pianura.