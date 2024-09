Giulia Guainai è la nuova presidente della Società della Salute della Zona Pisana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cascina, 13 settembre 2024 -, assessora al sociale del Comune di Cascina, è stata eletta. Un riconoscimento importante sia per l’assessora che per il territorio, il secondo comune più popolatoprovincia di Pisa. “Come amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – siamo lieti del riconoscimento avuto dall’assessora al sociale, che arriva dopo 4 anni di impegno nel settore. Vedere che anche gli altri Comuni hanno dato fiducia alla nostra assessora è sicuramente un elemento di soddisfazione. Desta però preoccupazione il fatto che un Comune importante come Pisa voglia fare un passo indietro. La presidenza assegnata aè un riconoscimento anche per Cascina, seppur questo sia un ruolo che deve essere interpretato nell’interesse di tutta l’area territoriale”.