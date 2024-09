FC 25 ecco i migliori giocatori della Ligue 1 per overall

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 13 settembre 2024) EA sta dedicando ogni giorno di avvicinamento a FC 25 (27 settembre, la data ufficiale) a un campionato. Oggi 13 settembre è il turno1. Il campionato francese che quest’anno ha perso un grande giocatore come Mbappe! The top talents from France's top flight. The top 25 rated players from @1 in #FC25 have landed.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 13, 2024 Donnarumma – 89 Marquinhos – 87 Dembelé – 86 Vitinha – 85 Hakimi – 84 Nuno Mendes – 83 Hernandez – 83 Fabian Ruiz – 82 Lacazette – 82 Samba – 82 Kolo Muani – 82 Golovin – 81 David – 81 Skriniar – 81 Marco Asensio – 81 Kimpembe – 81 Zaha – 81 Zaire-Emery – 80 Barcola – 80 Chevalier – 80 Hojbjerg – 80 Savanier – 80 Medina – 80 Clauss – 80 André – 80