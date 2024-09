Emozione e lacrime al funerale di Sven-Goran Eriksson | l’ultimo saluto all’ex allenatore | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Grandealdi-Görannella chiesa di Fryksande nella città svedese di Torsby. La bara dell’exè arrivata alla chiesa di Fryksande intorno alle 7 del mattino, molto prima dell’arrivo di uno dei 600 ospiti che si prevede saranno presenti. Una sola campana ha suonato mentre il suo corpo veniva trasportato in chiesa. Si prevede che saranno presenti anche membri della famiglia reale svedese, con le strade che circondano la chiesa nella cittadina in cui è cresciutotransennate e con una considerevole presenza di polizia nella zona. Tra coloro che sono arrivati ??in anticipo c’erano il figlio die il padre anziano, nonché un amico d’infanzia dell’exdella Lazio e del Benfica, Bengt Berg.