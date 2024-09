E-Work subito in palla E domani c’è Villafranca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) E-Faenza 68 Omeps Battipaglia 64 E-FAENZA: Milanovic 4, Brzonova 2, Turel 4, Fondren 17, Jackson 16, Cappellotto 2, Roumy 17, Ciuffoli 2, Scekic 4. OMEPS BATTIPAGLIA: Drake 7, Cupido 9, Seka 8, Potolicchio 10, Rete 3, Padic 7, Benzon 20. All.: Serventi Più forte delle assenze, l’E-Faenza si aggiudica il Memorial Fabrizio di Flavio superando di misura, 68-64, l’Omeps Battipaglia. Un risultato che sicuramente porta grande entusiasmo in casa Faenza visto che la vittoria è arrivata nonostante cinque assenze: un segnale che il gruppo ha sicuramente carattere e che su questo potrà contare anche in campionato.