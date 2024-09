È morto Chad McQueen il figlio di Steve McQueen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) È, attore, produttore edi, aveva 63 anni. Nella sua lunga carriera aveva recitato anche nei primi due film di Karate Kid interpretando il personaggio di Dutch. Era rimasto ferito dopo una caduta avvenuta nel 2020 e da allora non si era mai completamente ripreso. Hanno annunciato la sua morte i figli Chase e Madison e la moglie Jeanie “Con dolore annunciamo la morte di nostro padre. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l’esempio di una vita piena di amore e dedizione”, si legge. “La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è stata anche un modo per onorare la memoria di suo padre, un testamento ai valori che gli sono stati tramandati.