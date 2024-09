Delitto del trapano a Genova il timore dell’indagato Verduci | Con due omicidi che fanno? E scherzava | Uccisa per passatempo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) In questa carrozzeria della periferia di, da qualche tempo, non si parla d’altro. Delle attenzioni di poliziotti e finanzieri per Fortunato, carrozziere di 65 anni, che dice di temere un arresto imminente. Delle regole e della vita del carcere, realtà che uno dei colleghi mostra di conoscere molto bene. In alcune conversazioni,e i colleghi sembrano sapere già che su di lui si indaga per “o”. Tanto che a un certo punto un collega gli fa la domanda a bruciapelo: “Ma perché l’hai?”. L’uomo oggetto delle intercettazioni della Procura diè sospettato di essere l’autore del caso conosciuto come “del”, l’o irrisolto di Luigia “Antonella” Borrelli, avvenuto il 6 settembre del 1995 nel centro storico genovese.