Dal 5 dicembre al cinema Il Monaco che vinse l’Apocalisse

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ILCHE: il poster ufficiale e la data d’uscita del film Da giovedì 52024 neiitaliani Uscirà in sala giovedì 5, Ilche, film prodotto e distribuito da Delta Star Pictures con la regia di Jordan River, che vanta nel cast l’attore americano Nikolay Moss, l’australiano-britannico Bill Hutchens e per il cast italiano Francesco Turbanti, Elisabetta Pellini, G-Max, Giancarlo Martini e Yoon C. Joyce. La sceneggiatura è di Michela Albanese, direttore della fotografia Gianni Mammolotti (A.I.C.), montaggio di Alessio Focardi (A.M.C.