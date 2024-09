Come funziona Dyson Airwrap Complete Long e consigli per la piega

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un multistyler offre numerosi vantaggi rispetto a un phon tradizionale abbinato a spazzole, ferri o piastre. Mentre un phon richiede più passaggi e strumenti per ottenere diversi stili, un multistyler,il, combina diverse funzioni in un unico dispositivo, rendendo lo styling più veloce, efficiente e meno stressante per i capelli (e per noi che dobbiamo metterli in). Grazie alla tecnologia avanzata,il flusso d’aria Coanda, i multistyler modellano i capelli senza la necessità di temperature elevate, riducendo i danni da calore. In particolare, spiccano tra tutti i, i quali offrono il vantaggio di asciugare e acconciare i capelli simultaneamente, mantenendo la salute delle fibre capillari e riducendo l’effetto crespo, il tutto con un design ergonomico che riduce la fatica.