Calendario Europei ciclismo 2024 oggi | orari 13 settembre tv programma streaming italiani in gara

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo le cronometro aglidicominciano quest’le prove in linea. Si inizia con le due gare Under 23 e con l’Italia che proverà ad essere protagonista sia con gli uomini sia con le donne. Le ultime vittorie azzurre risalgono al 2021 al femminile con Silvia Zanardi, mentre al maschile nel 2019 con Alberto Dainese. Si parte con le ragazze con l’Italia che avrà ai nastri di partenza Francesca Barale, Giada Borghesi, Carlotta Cipressi, Sara Fiorin, Eleonora Camilla Gasparrini, Cristina Tonetti. Successivamente toccherà ai ragazzi con Nicolò Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgo, Thomas Capra, Nicolas Milesi, Andrea Raccagni Noviero La terza giornata deglidinon avrà una diretta televisiva. Le due gare in linea degli Under 23 si potranno seguire sul sito www.uec.ch.