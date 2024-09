Berrettini che fatica! Battuto il n 253 Blockx al terzo set | Italia-Belgio 1-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tanta, anzi tantissima, inaspettata sofferenza, ma questa è la Coppa Davis. Matteoregala un preziosissimo primo punto all’nella sfida contro il. Il romano ha sconfitto in rimonta Alexander, numero 253 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 dopo due ore di gioco. Serviva assolutamente la vittoria alla squadra di Filippo Volandri, che con il 3-0 è certa di accedere alle finali di Malaga. Tra poco in campo ci saranno Flavio Cobolli e Zizou Bergs.ha chiuso la sua partita con cinque ace e l’86% di punti vinti con la prima di servizio. Sono anche 30 i vincenti dell’azzurro contro i 22 del belga, che ha commesso lo stesso numero di errori non forzati del romano (23). Inizio di partita complicato per, che sbaglia tanto con il dritto e si trova sotto 0-40 nelgame.