Basket | Dolomiti Energia Trentino Quinn Ellis vuole compiere un passo in avanti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Massima attenzione e voglia di prendersi maggiori responsabilità., giocatore sotto contratto con, vorrebbeuninrispetto alla scorsa annata diventando ancor più centrale nell’economia del roster. Un obiettivo importante, insomma, per il cestista che ha analizzato, recentemente, la preparazione deici in vista della LegaA 2024/25. Le parole disulla nuova stagione: “Quest’anno avrò più responsabilità” (Credit foto – Aquila Trento)“Preparazione? Molto lunga. Due mesi intensi, pieni di esperienze incredibili che mi hanno permesso di crescere come giocatore ma anche sul piano umano. Sono molto felice di tutto quello che ho vissuto in questo periodo. Per me è stata la prima estate da professionista negli Stati Uniti e ho potuto mettermi alla prova in uno stile di gioco diverso da quello europeo.