Atalanta ancora in emergenza difensiva | domenica tocca a Kossounou o a Godfrey?

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo, 13 settembre 2024 - Nell’ci sono due nuovi acquisti che sperano di debuttare davanti al pubblico nerazzurrocontro la Fiorentina giocando dal primo minuto. L’assenzadell’infortunato Berat Djimsiti e i dubbi per l’altro veterano Sead Kolasinac, che potrebbe essere risparmiato per giovedì contro l’Arsenal in Champions, aprono all’utilizzo in difesa di uno tra Odilone di Ben. Per il 23enne centrale ivoriano arrivato il penultimo giorno di mercato dal Bayer Leverkusen si tratterebbe dell’esordio assoluto in nerazzurro, per il 26enne britannico si tratterebbe della prima volta da titolare e della prima volta al Gewiss, dopo aver giocato due spezzoni nei finali contro il Real Madrid e a Lecce.