Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 13 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 13 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 13Pia e Don Romulo accettano Vera come cameriera ma fanno promettere sia a lei che a Lope che nessuno dei due rivelerà come la giovane sia arrivata alla tenuta. Maria non la prende per nulla bene e si convince che stiano cercando di sostituirla. Leonor non riesce a perdonare Martina, nonostante i tentativi dei marchesi di aiutare le due ragazze. Margarita tenta di fare capire a Cruz e Don Alonso che la loro figlia è un’adulta e devono trattarla come tale, se vogliono che lei dia loro ascolto.