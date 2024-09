A piedi da Prato a Boccadirio il pellegrinaggio del vescovo Nerbini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 - A, daal santuario disull’Appennino bolognese, per affidaree i pratesi alla Madonna. IlGiovanniha scelto di concludere con uni festeggiamenti dell’8 settembre, Natività di Maria, la festa per eccellenza della città di. Monsignorè partito di buon ora, zaino in spalla, dalla cattedrale di Santo Stefano e dopo una sosta intermedia a Montecuccoli ha raggiuntopercorrendo in due giorni quaranta chilometri lungo i sentieri di montagna. Ilha dato notizia di questa iniziativa personale attraverso un video messaggio pubblicato sul sito web della Diocesi di(diocesi.it): «Ho portato davanti alla Madonna, così come ho fatto la settimana scorsa davanti alla cappella del Sacro Cingolo, la nostra Chiesa diocesana, la nostra città die tutta la provincia.