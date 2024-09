Vino e formazione nei Campi Flegrei il primo polo didattico in Campania

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024) NAPOLI –, neiilin. Una importante evoluzione per Cantine Astroni, che tra la fine del 2024 e il 2025 ospiterà tre corsi nazionali e internazionali didi alto livello. Tre percorsi che copriranno una vasta gamma di argomenti legati all’enologia e all’ospitalità enoturistica e che rappresentano un’opportunità unica per i professionisti del settore di approfondire le proprie competenze ed espandere il proprio network. Si parte dal corso “Wine Meridian – WTH Academy Advanced,” rivolto agli operatori del settore enoturistico, che si svolgerà il prossimo 19 novembre 2024. Un programma formativo che combina 25 ore didigitale in e-learning con una giornata intensiva in presenza, focalizzandosi sulle sfide e opportunità dell’enoturismo in