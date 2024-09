Vinicius il presidente del CdA dell’Al Ahli conferma | Abbiamo provato ad acquistarlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Offerta da centinaia di milioni al Real Madrid e un contratto da quasi un miliardo per il calciatore per cinque anni. Queste erano le cifre che in estate erano state riportate sul possibile acquisto diJr. da parte. Oggi, Khaled Al-Issa,del consiglio di amministrazione della Fondazione Al, hato in un’intervista che c’è stato un iniziale tentativo di di ingaggiareJr, una volta che Allan Saint-Maximin partì per il Fenerbahçe. Dato il rifiuto dell’esterno brasiliano di lasciare il Real Madrid, il club saudita ha poi optato per Ivan Toney dopo aver cercato anche Victor Osimhen.