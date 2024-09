Vandali devastano l’asilo nido di San Rocco | brutta sorpresa prima dell’inizio della scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Monza – Adesso anche. Un altro triste episodio dismo ha interessato le scuole del quartiere Sandi Monza, la settimana scorsa: ildi via Nazario Sauro è statozzato, da persone ancora non identificate, durante una notte precedente alla riapertura di lunedì 9 settembre, con la rottura del cancello d’ingresso e l’accesso alla terrazzastruttura, in cui sono stati danneggiati e rotti giochi, tavoli e sedie, lasciando il luogo in stato di degrado con bottiglie di alcolici e mozziconi di sigarette abbandonati sul pavimento. Una bruttissimaper il personale del, che prontamente ha sistemato i luoghi in modo da renderli di nuovo consoni all’accoglienza dei bimbi. A denunciare il fatto in Consiglio comunale a Monza, è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Galli, invitando la giunta a prendere seri provvedimenti.