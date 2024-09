Trovato un caravan rubato nel suo giardino | denunciata 32enne pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nella mattinata dell'11 settembre a Cisterna di Latina, i Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno denunciato in stato di libertà una donna di 32 anni, residente nella stessa città, per il reato di ricettazione.neldell'abitazione Durante l'operazione, i militari hanno scoperto unneldella proprietà della, risultato provento di furto. Il mezzo era stato denunciato comeil 7 luglio presso la Stazione dei Carabinieri di Torvaianica da un cittadino inglese, classe 1972. Sequestro del mezzo Ilè stato immediatamente sequestrato e affidato in custodia giudiziale a una ditta del luogo, in attesa di ulteriori sviluppi.