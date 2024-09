Tre 16enni picchiano due coetanei fuori da un istituto scolastico usata anche una spranga di ferro | il video del pestaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una lite tra adolescenti degenerata e finita ate. È quanto si vede in alcune immagini diffuse oggi dai carabinieri che riprendono un episodio avvenuto a gennaio: trehanno aggredito brutalmente duenelle vicinanze di una Magenta. Per i tre oggi è stata eseguita un’ordinanza cautelare, emessa dal tribunale per i minorenni di Milano: sono ritenuti responsabili di lesioni personali gravi in concorso. La lite, nata per futili motivi, ricostruiscono le forze dell’ordine, è rapidamente degenerata in violenza. Una delle vittime è stata colpita ripetutamente,con unadi, fino a perdere i sensi e a subire il distacco di un dente. Ma non solo la violenza fisica: dopo l’apertura dell’inchiesta uno degli adolescenti coinvolti ha preso di mira una delle vittime, inviandole messaggi intimidatori.