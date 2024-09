Spade astronavi e QR code | da Tayor Swift ai look più pazzi dei VMA 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alieni sul palco, castelli in fiamme, serpenti, altalene in volo: gli MTV VMA non hanno tradito le aspettative. I Video Music Awards, assegnati l’11 settembre a New York, sono famosi nell’industria musicale per il carico di stravaganza che li caratterizza. E il red carpet non ha fatto eccezione: dalle croci gotiche di Camila Cabello al miniabito con l’astronave di Taylor, fino alle armature medievali di Chappell Roan, tutto ciò che potreste esservi persi. Incluso un Power Ranger rosa. Perché ai VMA le star si vestono in modo strano Meno formali dei Grammy e più divertenti degli Oscar, i VMA lasciano grande libertà agli artisti sul red carpet e sul palco. È qui, per dirne una, che avvenne il famoso bacio tra Madonna e Britney Spears.