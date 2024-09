Scippo Viareggio Matilde Brandi difende Cinzia Dal Pino | Smettiamola vivo in un quartiere che ti puntano la pistola

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quello che è successo asta facendo notizia e tutti, proprio tutti ne stanno parlando:l’imprenditriceDal. Ma cosa è successo? Come sappiamo, la signora Dalè stata coinvolta in un grosso caso di cronaca: nella giornata di domenica 8 settembre 2024, la donna è stata raggiunta fuori da un locale da un uomo, identificato poi come Said Malkoun. Quest’ultimo, spalancando la portiera del Suv dell’imprenditrice, le ha scippato la borsa.Dalera convinta che l’uomosse un coltello e, spaventata, ha ovviamente lasciato l’accessorio nelle mani dell’attentatore. Quello che è successo dopo, però, ha creato il vero caso attorno alla vicenda: accendendo la macchina, la donna ha percorso pochi metri raggiungendo Said che camminava sul marciapiede.