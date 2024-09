Sassuolo con la Carrarese L’ultima gara risale alla C2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) In 18 anni si passa dal venireluce a diventare maggiorenni, e 18 anni – e mezzo, per la precisione – è il tempo passato dall’ultimo confronto ufficiale tra ile la. Storia di un altro mondo calcistico: era il campionato di Serie C2 2005-06, all’andata in Toscana (4 settembre 2005) i gialloblù si erano imposti 1-0, in gol Marco Ghizzani, e il 15 gennaio 2006 appunto, al Ricci, bissarono il risultato dell’andata con una rete di Imerio Gallina, romagnolo, professione terzino, mai andato oltre la C2. Ritrovarsi oggi, a una vita calcistica di distanza, invita anche a riflettere sui diversi percorsi che, in questo tempo,hanno intrapreso per ritrovarsi in un campionato che, se per i primi è un sogno realizzato, per i secondi è un sostanziale incubo.