Pordenonelegge dal 18 al 22 settembr

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 12 settembre 2024) È decisamente tempo di, impossibile non accorgersene passeggiando nel centro storico: la città si tinge di giallo e di nero, con le nuove bandiere del festival contenenti le lettere dell’alfabeto perché di loro è fatta la nostra vita ele esalta nei libri e nelle parole degli ospiti. Si aggiungono poi drappi, stendardi e striscioni e le vetrine dei negozi cominciano a intonarsi alle atmosfere della Festa del libro, in programma dal 18 al 22e. In distribuzione anche il programma cartaceo del festival (e ritirabile anche a Palazzo Badini sede della Fondazione), non solo in città ma anche nei comuni che ospitano il festival e che già dalla scorsa settimana sono imbandierati con i colori di