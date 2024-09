LIVE Ciclismo Team Relay Europei 2024 in DIRETTA | Italia a caccia di una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

14.18 Sei nazionali a darsi battaglia per l'oro sui 52,3 chilometri del percorso, tra cui anche l'Italia del fresco campione continentale Edoardo Affini. 14.15 Buongiorno a tutti, benvenuti alla diretta live della cronometro mista valida per gli Europei di ciclismo nel Limburgo! Dalle 14.20 partirà la prova mista a squadre, con l'Italia che cercherà di difendere l'argento conquistato lo scorso anno e magari a puntare a qualcosina di più, nonostante l'assenza di Filippo Ganna. Il percorso su cui si svilupperà la prova odierna è di 52,3 chilometri.