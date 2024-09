La violenza dei testi di Tony Effe è agghiacciante Usati fondi pubblici per il suo show all’evento contro la violenza di genere La Regione ritiri tutto | la consigliera Giulia Massolino furiosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) E ci risiamo. Dove c’è rap o trap scatta la polemica che sia di contenuti o semplicemente politica. Un copione visto e rivisto che anche nel 2024 non accenna ad evolversi. Stavolta al centro del mirino è finito, il trionfatore di questa estate musicale, con Gaia, per “Sesso e Samba”. Non solo, l’artista con “Icon” è al vertice degli album del primo semestre 2024. L’ultimo disco ha rappresentato una crescita artistica e umana pere anche il tormentone “Sesso e Samba” ha permesso di farlo conoscere ad una platea più ampia sia dal punto di vista generazionale che musicale. Basta? Non basta. A Trieste è scoppiata la polemica per lolive diprevisto il 15 settembre al Tomorrow Today Festival, un evento che “mira a sensibilizzareladie a favorire la crescita dei giovani secondo valori positivi”.