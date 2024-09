Il X Municipio premia gli atleti olimpici e paralimpici | tra di essi Rigivan Ganeshamoorthy e Massimo Stano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ostia, 12 settembre 2024 – Questa mattina, 12 settembre 2024, presso il chiostro municipale in Piazza della Stazione Vecchia 26, Ostia, ilRoma X ha avuto l’onore di incontrare e festeggiare, assieme ai cittadini, i campionidel nostro territorio. Hanno preso parte all’evento, medaglia d’oro nel lancio del disco alle paralimpiadi 2024 ecampione olimpico di marcia. Durante la cerimonia sono state consegnate aglidelle targhe come segno di riconoscimento per la loro determinazione e come motivo di orgoglio per il nostro territorio e per tutta la comunità.