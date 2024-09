Il bergamasco Dario Morandi rappresenterà l’Italia al Pan American Rafting Championship

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Palosco. Grandi novità per, stella del. Il campioneè stato chiamato a rappresentareal Pan-America2024 che si svolgerà a Pucon, in Cile, dal 30 ottobre al 3 novembre. Il Pan-Americaè uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale e la convocazione dirappresenta il coronamento di una stagione esaltante, che ha visto il giovane atleta di Palosco confermarsi come uno dei talenti indiscussi di questo sport, ancora poco conosciuto ma in grado di regalare grandi soddisfazioni. Classe 1994, campione europeo 2024 nella categoria mix e campione del mondo 2023 in quella para-mix,gareggia per ilTeam Verona e nel suo personale palmares, già ricco di trionfi in Italia e all’estero, va ricordato anche il titolo di vicecampione del mondo 2021 nella categoria maschile.