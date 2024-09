Germania | Dusseldorf ospita roadshow per China Int’l Supply Chain Expo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set – (Xinhua) – Ieri si e’ tenuto aundella seconda edizione dellaInternational(CISCE), a cui hanno partecipato quasi 130 rappresentanti di associazioni imprenditoriali, imprese e organizzazioni mediatiche tedeschi e cinesi. Ren Hongbin, presidente delCouncil for the Promotion of International Trade (CCPIT), ha sottolineato che quest’anno ricorre il 10mo anniversario dell’istituzione del partenariato strategico globale tra Cina e. L’uomo ha osservato che, mentre le relazioni bilaterali rimangono solide e la cooperazione in vari settori continua ad approfondirsi, la cooperazione economica e commerciale rimane una pietra miliare.